Ученые из Китая выяснили, что новый штамм коронавируса «омикрон» стремительно распространяется, очень живуч и может ломать иммунитет. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов, опрошенных ресурсом «Хуаньцюван».

Директор инфекционной больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхуна рассказал, что этот вид коронавируса сформировался за счет большого количества мутаций. Эта в свою очередь привело к тому, что этот штамм стал живучее по сравнению с предыдущими версиями SARS-CoV-2.

Также «омикрон» быстро распространяется. Согласно последним сведениям, он в рекордно короткие сроки начинает доминировать в популяциях, куда ему удается проникнуть. Эпидемиолог Чжун Наньшань выразил мнение, что именно этим продиктовано желание некоторых государств максимально не допустить проникновение этого штамма на свою территорию.

Кроме того, «омикрон» способен преодолевать уже сформировавшийся в организме человека иммунитет к коронавирусу, рассказал ученый Чжан Вэньхун, изучив реакцию стран с высоким уровнем вакцинации (Великобритания, Израиль) на новость о появлении нового штамма.

При этом китайские специалисты считают, что преждевременно делать окончательные выводы об опасности «омикрона».