Зампредседателя Национального агентства по атомной энергии КНР Дун Баотун заявил, что китайские ученые смогли выделить новый минерал из образцов лунного грунта, который доставили на Землю в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Новый минерал получил название «Камень Чанъэ» в соответствии с решением комиссии по классификации и наименованию новых минералов Международной минералогической ассоциации», — сообщил Баотун.

Он отметил, что открытие нового минерала – крупное научное достижение Китая в области исследования космоса.

Китай 24 ноября 2020 года запустил возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», 1 декабря он совершил посадку на видимой стороне Луны, собрал грунт и уже 17 декабря вернулся на Землю.