Четыре патрульных корабля морской полиции Китая 14 мая вошли в зону вблизи спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, передает агентство Kyodo.

В публикации отмечается, что японское Управление безопасности на море направило кораблям КНР предупреждение, в котором потребовало от них покинуть данную зону. По данным агентства, китайские корабли находились возле островов Сенкаку в течение последних 29 дней.

Спор вокруг этих островов обострился после объявления Японией в сентябре 2012 года об их выкупе у частных владельцев — японских граждан.

В Китае после этого прошли массовые протестные акции, которые сопровождались разгромами японских ресторанов и предприятий. С тех пор корабли КНР постоянно курсируют возле спорного архипелага и демонстративно заходят в его прибрежную зону.