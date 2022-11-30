Три китайских астронавта прибыли сегодня на китайскую космическую станцию для первой в истории космонавтики КНР ротации экипажа на орбите.

Как передает # со ссылкой на Reuters, космический корабль «Шэньчжоу-15» (Божественное судно) стартовал с космодрома Цзюцюань, расположенного в пустыне Гоби на северо-западе КНР.

Космический корабль состыковался со станцией через 6 часов после запуска. «Шэньчжоу-14», прибывший в начале июня вернется на Землю через неделю, который установит способность станции временно поддерживать шесть астронавтов, что будет являться еще одним рекордом для космической программы Китая.

Миссия «Шэньчжоу-15» предоставила нации редкий момент для празднования в период недовольства народом Китая жесткими ограничительными мерами, с помощью которых власти пытаются бороться с пандемией.