Китайская вакцина введена тысяче добровольцев в Турции

В Турции проведены первые испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает Агентство Анадолу.

О возможностях вакцины, разработанной китайскими специалистами, рассказали на пресс-конференции в Анкаре член Научного совета при Минздраве Турции и представители университета «Хаджеттепе».

Член Научного совета Турции, профессор Серхат Унал сообщил, вакцина, разработанная китайскими специалистами, уже введена первой группе добровольцев в Турции.

По его словам, в целом испытания охватят 25 турецких центров. При этом первые вакцины введены добровольцам в медцентрах Университета «Хаджеттепе» в Анкаре.

В целом в Турции планируется охватить 13 тыс. добровольцев, из которых 1300 – медработники.

Профессор Университета «Хаджеттепе» в Анкаре Мурат Акова сообщил, что китайская вакцина введена тысяче добровольцев.

«Вакцина вводится добровольцам двумя дозами периодами в 14 дней. Затем мы проконтролируем эффект. Серьезных побочных эффектов на данный момент не зафиксировано, лишь слабость и головная боль», — сказал профессор.