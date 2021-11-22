Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг информацию СМИ об испытании Китаем запуска ракеты с планирующего гиперзвукового летательного аппарата (глайдера), сообщает ТАСС.

«Насколько мне известно, эти испытания были рядовыми аэрокосмическими испытаниями по проверке технологии повторного использования космического аппарата. То, что отделилось от аппарата перед возвращением, является частями комплекса, которые сгорают в атмосфере при падении, — сказал он на брифинге.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Китай в июне провел испытания своей гиперзвуковой ракеты с планирующего летательного аппарата, или глайдера, который движется на скорости, в пять раз превышающей скорость звука. По информации издания, во время испытаний от гиперзвукового глайдера над Южно-Китайским морем отделилась ракета класса воздух-воздух. Отмечается, что специалисты пока не поняли, как Китаю удалось обойти ограничения, накладываемые законами физики, чтобы осуществить запуск ракеты с аппарата, движущегося на гиперзвуковой скорости.

Эксперты полагают, что такую технологию еще не применяла ни одна страна до этого.