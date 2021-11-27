Китай успешно вывел на геосинхронную орбиту Земли телекоммуникационный спутник «Чжунсин-1Д», сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), передает Интерфакс.

«27 ноября в 00:40 по Пекинскому времени (26 ноября 20:40 GMT+4) ракета-носитель «Чанчжэн-3Б» зажгла двигатели и стартовала к намеченной орбите со стартовой площадки космодрома Сичан вместе со спутником «Чжунсин-1Д». Запуск признан полностью успешным», — говорится в сообщении корпорации.

По данным разработчиков, космический аппарат, запущенный в интересах государственной компании Chinese Satellite Communications, способен обеспечивать пользователям услуг компании высокое качество теле- и радиосвязи. Этот космический запуск стал 47-м для Китая в этом году.