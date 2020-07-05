Китай вывел на орбиту спутник

Китай успешно вывел в воскресенье на орбиту спутник Shiyan-6 для тестирования космического оборудования и изучения околоземного космического пространства.

Как передает ТАСС, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как отмечается на ее официальной странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 07:44 по местному времени (03:44 бакинское время) при помощи ракеты CZ-2D с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Он стал 338-м для носителей серии «Чанчжэн».

«Запуск был осуществлен за счет улучшенных стартовых технологий, над которыми ведется постоянная работа. Благодаря этому повысилась надежность системы по выводу космических аппаратов на орбиту», — говорится в распространенном заявлении.