Третий авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сойдет со стапелей верфи во второй половине текущего года. Об этом в пятницу сообщило издание «Хуаньцю шибао».

«Военные эксперты полагают, что в третьем авианосце будет использовано большое количество новых технологий. Они уверены, что во второй половине 2022 года он будет спущен на воду», — пишет газета.

Как заявил изданию военный аналитик Сун Чжунпин, Китай накопил богатый опыт при строительстве авианосцев «Ляонин» и «Шаньдун». «Если проанализировать порядок строительства авианосцев в нашей стране, то можно сказать, что от начала этого процесса до спуска на воду обычно требуется три-четыре года. По этой причине можно полагать, что строительство третьего авианосца будет соответствовать этому циклу», — сказал он.

«При строительстве третьего авианосца было задействовано много новых технологий, если судить по спутниковым снимкам, то становится ясным, что он будет отличаться от двух предыдущих, это касается использования электромагнитных катапульт. По этой причине цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ может быть продолжительнее. Полагаю, спуск на воду состоится во второй половине года», — резюмировал Сун Чжунпин.