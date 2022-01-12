Китай призывает США немедленно закрыть тюрьму Гуантанамо и привлечь к ответственности всех, кто санкционировал и непосредственно осуществлял пытки заключенных, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо. БДИПЧ приветствовало подтвержденное администрацией США обязательство двигаться в направлении закрытия тюрьмы, продемонстрированное в 2021 году переводом из Гуантанамо одного заключенного и подготовкой для освобождения еще двоих.

«На самом деле, созданные США секретные тюрьмы есть по всему миру, и тюрьма Гуантанамо — лишь верхушка айсберга. Американские «черные тюрьмы», такие, как Гуантанамо, являются постоянным напоминанием о преступлениях США в области прав человека», — заявил дипломат.