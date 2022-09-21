Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, комментируя обращение российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации, заявил, что Китай призывает все стороны конфликта в Украине к прекращению военных действий и началу переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

«Позиция Китая по кризису в Украине является последовательной и ясной. Призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности»,— сказал китайский дипломат.

До этого Путин объявил частичную мобилизацию в России, добавив, что мобилизационные мероприятия начнутся уже 21 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что частичной мобилизации подлежат те, кто служил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.