Китай передал Военно-морским силам Пакистана новейший многоцелевой ракетный фрегат с элементами технологии «стелс» проекта 054А/P. Как сообщает во вторник агентство PTI, церемония передачи Пакистану корабля состоялась накануне в Шанхае.

Фрегат, получивший название Tughril, спроектирован и построен китайской корпорацией China State Shipbuilding Corporation Limited. Он первый из четырех кораблей этого типа, строящихся в Китае для пакистанского военного флота на основе соглашения, подписанного в 2017 году. По мнению экспертов, это самый крупный и современный военный корабль из когда-либо поставлявшихся Китаем за рубеж.

«Поступление на вооружение ВМС Пакистана фрегата Tughril обеспечит баланс сил в Аравийском море и Индийском океане, — заявил на церемонии передачи корабля пакистанский посол в Китае Моин-уль-Хак. — Фрегаты этого класса укрепят возможности ВМС Пакистана по реагированию на морские вызовы для обеспечения защиты с моря, поддержания мира, стабильности и баланса сил в бассейне Индийского океана». (ТАСС)