Несмотря на официальное возобновление групповых безвизовых поездок с начала августа, почти никому из россиян не удалось посетить Китай в рамках этой системы. Система безвизового обмена группами в подавляющем большинстве регионов не заработала, констатировала ассоциация туроператоров России (АТОР).

За месяц только одна группа россиян отправилась в Китай из Москвы. Жители дальневосточных регионов выезжают в Китай по безвизовым групповым спискам, но массового туристического потока нет и там.

За месяц около 1000 человек выехали в КНР из Благовещенска, еще около 500 — из Хабаровска. Из Владивостока в Китай выезжают около 1500 туристов в день.

До пандемии китайские безвизовые группы занимали внушительную долю во всем въездном туризме в России. Однако сейчас Москва и Санкт-Петербург приняли только по одной тестовой группе туристов.

«Со стороны КНР процессы согласования отправки безвизовых групп в Россию приостановлены. Почему — не знаем», — сообщил Александр Львов, председатель совета ассоциации «Мир без границ».

Представители турбизнеса в августе рассчитывали, что турпоток, прерванный пандемией, возобновится. Туроператоры по выездному туризму также рассчитывали на рост организованного турпотока в Китай из России с безвизовыми группами. Почему нынешние результаты оказались практически нулевыми, не понимают даже сами участники рынка, отмечают в АТОР.

Россия и Китай возобновили групповые безвизовые поездки с 1 августа. Ранее соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от пяти человек между Россией и Китаем действовало до пандемии. Первые 23 туриста из китайского города Сиань прибыли в аэропорт «Шереметьево» в рамках механизма групповых безвизовых обменов 10 августа. (moscowtimes.ru)