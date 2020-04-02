Китай окажет помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусом

Сегодня в Министерстве иностранных дел Азербайджана состоялась церемония презентации помощи Китайской Народной Республики в поддержку борьбы с эпидемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, на мероприятии выступили заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов, заместитель министра здравоохранения АР Виктор Гасымов и посол КНР Го Мин.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов отметил, что это событие совпало с 28-й годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой, и в этой связи поздравил всех участников мероприятия.

Отметив наличие политического диалога на высшем уровне, основанного на взаимопонимании и доверии между Азербайджаном и Китаем, замминистра подчеркнул, что они поддерживают друг друга в вопросах, имеющих исключительное значение для обеих стран, в том числе в вопросах армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и принципа «единого Китая». Было отмечено, что активное участие нашей страны в проекте «Один пояс, один путь», инициированном Китаем, в последние годы дало толчок развитию двусторонних экономических отношений в сферах торговли, высоких технологий, инвестиций, сельского хозяйства и других.

Было отмечено, что в период борьбы с коронавирусной пандемией на глобальном уровне в эти трудные дни была продемонстрирована солидарность между народами Азербайджана и Китая. Отметив, что китайские наборы тестов для выявления инфекции COVID-19, предоставленный Азербайджану являются показателем этой дружбы, Гасанов поблагодарил китайский народ и правительство за их поддержку. Он отметил, что Азербайджан с первых дней борьбы с эпидемией в Китае также демонстрировал солидарность с китайским народом, оказывая ему материальную и моральную поддержку.