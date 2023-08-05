Посольство Китая в России обвинило российских пограничников в «варварском» обращении с гражданами Китая на российско-казахстанской границе. Россия ответила, что это «единичный случай».

«Мы ясно дали понять, что этот инцидент серьёзно нарушил права китайских граждан и совершенно не соответствует нынешним дружественным отношениям между странами», – говорится в заявлении китайского посольства, которое цитирует газета South China Morning Post (SCMP).

Инцидент на границе произошёл в конце июля. Согласно заявлению китайского посольства, тогда пятерым китайцам отказали во въезде в Россию из Казахстана и аннулировали им туристические визы. Перед этим их почти четыре часа допрашивали, отмечает посольство.

Имена туристов посольство не раскрыло, однако SCMP обнаружила, что факты из его заявления совпадают с рассказом известного китайского видеоблогера под ником Цзинь Вэньсинь. В понедельник, 31 июля, он опубликовал ролик, в котором рассказал, что его с четырьмя друзьями не пустили в Россию в районе Астрахани. Цзинь пожаловался, что российские пограничники трижды досмотрели их багаж и обращались с ними как с «преступниками». С момента публикации пост Цзиня набрал больше 30 тысяч лайков.

В заявлении китайского посольства цитируется ответ российских чиновников. Согласно ему, китайцам отказали во въезде в Россию, так как «пункт назначения, указанный в их визовом заявлении, не соответствовал их фактическому пункту назначения». Российская сторона заявила, что «данный случай является единичным», страна не проводит дискриминационную политику и приветствует посещение страны китайскими гражданами.

Посольство Китая отмечает, что обратилось к России с просьбой провести дополнительное расследование и предоставить «удовлетворительный ответ». (svoboda.org)