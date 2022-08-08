В масштабных военных учениях вооруженных сил Китая, которые прошли в шести районах вокруг острова Тайвань с 4 по 7 августа, был отработан комплекс задач по блокаде и контролю над крупными островами. Об этом пишет китайское издание «Хуаньцю шибао» со ссылкой на аналитиков.

«Некоторые аналитики полагают, что во время учений и учебных действий вокруг острова Тайвань был полностью отрепетирован весь процесс морской и воздушной блокады и кампании по контролю над крупными островами», – указано в публикации.

В материале, в частности, говорится, что для операций по захвату с моря и воздуха по крупным островам обычно наносят сначала огневые удары. Так, чтобы уничтожить противовоздушную оборону противника и его командные центры, применяются баллистические и крылатые ракеты.

Отмечается, что в ходе прошедших масштабных учений в районе острова баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые в истории пролетели над островом, а военно-морские и военно-воздушные силы «реализовали свободу передвижения вокруг Тайваня».

Согласно приведенным оценкам китайского военного эксперта Чжан Сюэфэна, использование управляемых ракет большой дальности показало, что они обладают высокой точностью. В частности, он заявил, что баллистические ракеты, которые применялись на учениях, «очень похожи по внешнему виду на ракеты DF-15, представленные на предыдущем военном параде».

По словам эксперта, результаты учений показали способность точно поражать важные цели на главном острове Тайваня. Такие, например, как командные центры, радары противовоздушной обороны и авиабазы.(RENTV)