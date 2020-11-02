Китай намерен построить самый протяженный в мире подводный железнодорожный туннель

Комитет по делам развития и реформ восточной провинции Чжэцзян одобрил проект строительства самого протяженного в мире подводного железнодорожного туннеля. Об этом сообщает в понедельник шанхайский информационный ресурс The Paper.

Общая протяженность подводного туннеля до острова Цзиньтан, который находится к востоку от города Нинбо, составит 16,2 км. Он станет частью проекта по прокладке железнодорожной магистрали из города Нинбо в находящийся на острове город Чжоушань.

Новая ветка протяженностью 76,4 км будет начинаться от восточного вокзала Нинбо и заканчиваться в относящемся к городу Чжоушань сельском населенном пункте Байцюань. Проектная скорость движения поездов по данной линии составит 250 км/ч. Строительные работы предполагается завершить за шесть лет. Общие вложения в данный проект составят около 26,9 млрд юаней (порядка $4 млрд).

Группа островов Чжоушань, входящая в провинцию Чжэцзян, пользуется большой популярностью у туристов благодаря обустроенной гостиничной инфраструктуре и чистым пляжам. Добраться до них в настоящее время можно на автомобиле по мосту или воздушным транспортом.

Реализация этого проекта позволит наладить железнодорожные перевозки на острова Чжоушань, а также сократить время в пути. В настоящее время, к примеру, из города Нинбо добраться до Чжоушаня на автомобиле можно за полтора часа, а на поезде это можно будет сделать за тридцать минут.