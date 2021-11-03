Китай надеется, что США будут выполнять свои обязательства в сфере борьбы с изменением климата и в скором времени обнародуют конкретный план по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя извинения президента США Джо Байдена за выход страны из Парижского соглашения по климату.