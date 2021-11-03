Китай надеется, что США будут выполнять свои обязательства в сфере борьбы с изменением климата и в скором времени обнародуют конкретный план по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя извинения президента США Джо Байдена за выход страны из Парижского соглашения по климату.
Ранее президент США Джо Байден, выступая в рамках климатической конференции в Глазго (COP26), попросил прощения у мирового сообщества за решение своего предшественника республиканца Дональда Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату.
«США, как крупнейший источник кумулятивных выбросов парниковых газов, должны придавать должное значение своей исторической ответственности, обеспечить преемственность политики, взять на себя ведущую роль в выполнении обязательств по значительному сокращению выбросов», — заявил дипломат.
Он также отметил, что США следует помогать развивающимся странам в таких аспектах как финансирование, технологии и наращивание потенциала, чтобы оказать им содействие в повышении возможностей реагирования на климатические вызовы.
«Лозунги не могут заменить действия. Мы надеемся, что США как можно скорее обнародуют соответствующий конкретный план и дорожную карту по сокращению вдвое выбросов парниковых газов к 2030 году», — указал он.
Вместе с тем он выразил надежду, что США смогут гарантировать, что в будущем не станут вновь отступать назад в своей климатической политике.