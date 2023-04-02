Китай изучает опыт ведения боевых действий Россией и Украиной на случай возможного военного столкновения в районе Тайваня. С таким утверждением выступила в субботу газета The New York Times со ссылкой на аналитические работы и публикации в китайской прессе.

Как пишет издание, китайские специалисты в ситуации вокруг Украины «извлекают бесценные уроки» в том, что касается вооружений, укомплектованности войск, разведки и политики сдерживания. Китайские военные аналитики «изучают бои на предмет инновационных решений и тактик, которые могут помочь в возможном столкновении» вокруг Тайваня, утверждает The New York Times.

В частности, китайские специалисты уделяют внимание использованию гиперзвуковых вооружений для уничтожения складов боеприпасов, хранилищ горючего и других целей. Кроме того, эксперты КНР изучают применение украинскими военными спутниковой связи Starlink, настаивая на том, что Китаю следует «в короткие сроки разработать схожую систему спутников» связи, работающих на низкой околоземной орбите.

Вместе с тем китайские специалисты, по мнению The New York Times, пришли к выводу, что ядерное сдерживание со стороны руководства РФ привело к тому, что западные страны не вмешиваются напрямую в украинский кризис. Это, как пишет газета, может побудить Китай «расширить собственную программу ядерных вооружений». (ТАСС)

