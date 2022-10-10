Китай и Индия, ранее воздерживавшиеся от критики войны России против Украины, призвали к деэскалации и диалогу после массированного ракетного удара по Украине в понедельник, 10 октября.

Об этом сообщает The New York Times.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин в ходе брифинга для прессы, заявила, что «все страны заслуживают уважения к их суверенитету и территориальной целостности». Она добавила, что «необходимо оказывать поддержку всем усилиям, которые способствуют мирному урегулированию кризиса».

В свою очередь, представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи, отметил, что Нью-Дели предложит поддержку в усилиях по прекращению боевых действий.

«Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта в Украине, в том числе ударами по инфраструктуре и гибелью мирных жителей», – подчеркнул Багчи. (УНИАН)