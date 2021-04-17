Китай готов инвестировать $400 млрд в экономику Ирана

Китай готов инвестировать в общей сложности 400 миллиардов долларов в секторы экономики Ирана в рамках своего 25-летнего соглашения о сотрудничестве, из которых около 80 миллиардов долларов должны быть вложены в горнодобывающий сектор, заявил глава Комиссии по шахтам и минеральной промышленности Торговой палаты Ирана, передает «Иран.Ru«.

«Значение этой суммы становится еще более заметным, если принять во внимание, что за последние 95 лет и с момента правления Реза Шаха до настоящего времени, инвестиции, вложенные в шахты и горнодобывающую промышленность Ирана, не превысили 50 млрд. долларов», — заявил Бахрам Шакури.

Чиновник добавил, что поглощение такой суммы китайских инвестиций может создать множество рабочих мест и расширить производство и экспорт страны.

«Это также может повлиять на развитие в других областях, таких как инфраструктура, транспорт и порты», — сказал он.