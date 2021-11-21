США и Китай должны придерживаться принципа предотвращения конфликта, которому в противном случае трудно будет положить конец. Такую оценку высказал в воскресенье в эфире телеканала CNN бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер.

По словам Киссинджера, как раньше, так и теперь, основной задачей в двусторонних отношениях США и Китая остается поддержание конкуренции без развязывания конфликта. «Китай и США сейчас — два наиболее развитых с технологической точки зрения государства. У них есть огромные разрушительные возможности, некоторые из которых основаны на искусственном интеллекте, а мы до конца понимаем, чем может грозить его применение», — отметил 98-летний дипломат, возглавлявший Госдеп с 1973 по 1977 год.

«Сложность любого конфликта заключается не в том, чтобы начать его, а в том, чтобы знать, как положить ему конец. Опасность исключительно военного противостояния [США и Китая] кроется в том, что оно обернется конфликтом, который трудно будет прекратить», — считает Киссинджер. При этом он подчеркнул, что отношения США с Китаем при администрации американского президента Джо Байдена осложняются тем, что большинство политиков в США придерживаются жесткой позиции в отношении Пекина и «убеждены в том, что КНР стремится к мировому доминированию». (ТАСС)