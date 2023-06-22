Кипр рассматривает возможность закупки у Израиля танков Merkava. Свои старые советские танки Кипр может в качестве помощи передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

«Израиль и Кипр провели переговоры о продаже танков Merkava», — говорится в материале.

Издание пишет, что одним из вариантов, который поднимали во время обсуждений, заключается в том, что Кипр закупит танки Merkava у Израиля. А потом страна отправит в Украину свои более старые танки советского производства.

Отметим, что Израиль за всю свою историю еще не продавал танки собственного производства другим странам. Видимо, продажаей Merkava Кипру Израиль хочет внести свой вклад в дело защиты Украины от российской агрессии.