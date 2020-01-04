Ким Торра обжалует решение о лишении его мандата

Председатель каталонского женералитета Ким Торра обжалует в Верховном суде решение Центризбиркома Испании о лишении его депутатского мандата, что могло означать лишение его должности главы правительства автономного сообщества.

В субботу Торра подал заявление в Избирком провинции Барселона, в котором сообщил о намерении обжаловать решение ЦИК в ВС, и попросил не лишать его мандата до окончательного судебного вердикта. Он также сообщил, что на настоящее время получил только «предварительное уведомление» Центризбиркома по электронной почте, и обратится в суд, как только у него будут официальные документы.

Глава каталонского правительства считает, что решение ЦИК нарушает его основные права, и что если Избирком провинции Барселона будет действовать в соответствии с ним, то это будет «нарушением права на эффективную судебную защиту», говорится в документе.