Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил похороны высокопоставленного северокорейского чиновника, маршала Корейской народной армии Хен Чхоль Хэ, пишет The Guardian со ссылкой на государственные СМИ КНДР. По информации издания, глава государства помог нести гроб и бросил землю в могилу военного.

Как отмечает The Guardian, Хен Чхоль Хэ считается одним из наставников Ким Чен Ына, маршал сыграл ключевую роль в подготовке северокорейского лидера как руководителя государства, начав работу с ним еще до смерти бывшего главы КНДР Ким Чен Ира.

Согласно заявлению государственных СМИ КНДР, маршала похоронили на национальном кладбище, в последний путь военного проводил не только Ким Чен Ын, но и ряд других высокопоставленных чиновников Северной Кореи. При этом сам лидер страны заплакал на похоронах Хен Чхоль Хэ.

Информация о гибели и похоронах одного из последних маршалов Корейской народной армии появилась на фоне серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации с пандемией коронавируса внутри КНДР. Местные власти признали факт проникновения в страну COVID-19, но в основном сообщают о заболевании тысяч людей «лихорадкой», а не коронавирусом.