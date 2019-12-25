Кевин Спейси записал новое видео в образе президента США

Актер Кевин Спейси опубликовал на YouTube рождественский видеоролик, в котором примерил образ своего персонажа из сериала «Карточный домик» — президента США Фрэнка Андервуда.

Он назвал ролик «Убейте их своей добротой») и заявил, что в прошедшем году «выздоровел». При этом известно, что сам Спейси лечился от сексуальной зависимости после обвинений в домогательствах. Он также добавил, что изменил свою жизнь, и пригласил поклонников заняться тем же.

Кроме того, актер пообещал, что в 2020 году проголосует за то, чтобы в мире стало больше добра. По мнению поклонников Спейси, он имел в виду предстоящие выборы президента США.

В 2019 году Спейси также выпускал рождественское видео в образе Андервуда. Известно, что после обвинений, выдвинутых против Спейси, продюсеры «Карточного домика» разорвали контракт с ним. Его персонаж погиб.