Голливудский актер Кевин Спейси в четверг предстанет перед судом в Великобритании. Трое британцев обвиняют его в сексуальных домогательствах, один из них – также и в изнасиловании. 62-летнему Спейси вменяются четыре эпизода домогательств и один эпизод секса без согласия с молодыми людьми в конце 2000-х.

Королевская прокуратура предъявила обвинения Спейси в прошлом месяце. В четверг актер должен явиться в суд округа Вестминстер в Лондоне. Сам Спейси в интервью телеканалу ABC заявил, что не признает своей вины и едет в Лондон, чтобы защитить себя.

Кинокарьера Спейси была фактически разрушена, когда в 2017 году актёр Энтони Рэпп заявил, что Спейси приставал к нему в Нью-Йорке в 1986 году, когда Рэппу было всего четырнадцать лет. Тогда ему начали отказывать в ролях в фильмах и сериалах, а студия MRC, снявшая с его участием сериал «Карточный домик», заставила Спейси выплатить ей около 31 миллиона долларов за моральный ущерб, который она потерпела, сняв в своем сериале актера с плохой репутацией.

Один из актеров, снимавшихся в «Карточном домике», тоже сообщил о домогательствах Спейси, но тогда прокуратура Массачусетса закрыла дело. Также жалобы на харассмент поступали от актеров и служащих лондонского театра Old Vic, художественным руководителем которого Спейси работал с 2003 по 2015 год. (svoboda.org)