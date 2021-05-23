Американский актер Кевин Спейси, которого обвиняют в домогательствах, вернулся к карьере киноактера, сообщает Yahoo!News.

Он получил главную роль в фильме Ванессы Редгрейв L’uomo che disegnò Dio («Человек, который привлек Бога»). Продюсером фильма выступит супруг Ванессы Редгрейв, Франко Неро.

«Среди актеров я связался с Кевином Спейси. Я был бы очень счастлив вернуть его на съемочную площадку. Мы ждем окончания пандемии, чтобы начать с того места, где была прервана наша подготовительная работа», — рассказал Неро.

В 2018 году на изнасилования и домогательства со стороны Спейси жаловались почти два десятка человек, но обвинения в адрес Спейси были отозваны прокуратурой.(Газета.Ru)