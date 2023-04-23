Кандидат в президенты Турции от оппозиции, председатель НРП Кемаль Кылычдароглу ответил на открытое письмо журналиста Угура Дюндара. Известный журналист предложил Кылычдароглу покрывать личные и семейные расходы в особняке Чанкая, куда он обещал вернуть резиденцию Президента в случае избрания, покрывать за счет своей зарплаты, как это делают президенты США и Германии.



Кылычдароглу в ответном письме пообещал, что, если он будет избран президентом, то будет покрывать свои расходы в части, отведенной для его резиденции в особняке Чанкая, где он будет жить, из своей собственной зарплаты, и что он примет меры для уменьшения зарплаты президента.

«Я буду оплачивать все счета, связанные с использованием электричества, природного газа, воды, телефона и интернета в части особняка Чанкая, зарезервированной для нашей резиденции, из моей зарплаты», — сказал он.

«Я не буду использовать президентские автомобили, когда буду участвовать в мероприятиях политических партий, в которых мне, возможно, придется участвовать. В моих поездках в рамках политической партийной деятельности, включая перелеты, проживание и другие расходы, будут покрываться из партийного бюджета.

Моя дорогая жена покроет все свои личные расходы, включая стоимость одежды, которую она будет использовать, например, для международных встреч и визитов, которые требуют ее сопровождения, из нашего семейного бюджета», — добавил Кемаль Кылычдароглу.

Кемаль Кылычдароглу ранее обещал продать 13 президентских самолетов, а за вырученные деньги приобрести необходимые самолеты-амфибии для тушению пожаров, которых так не хватает Турции каждое лето во время лесных пожаров.