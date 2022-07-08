Население Нур-Султана слишком быстро растет, увеличивается нагрузка на социальную и инженерную инфраструктуру. Глава столицы Алтай Кульгинов сообщил, что в будущем возможность миграции в Нур-Султан может быть ограничена.

«В перспективе нам какие-то лимиты нужны будут. Потому что мы не можем предел жителей увеличить, если не будет хватать тепла, не будет достаточно воды и электричества. Все это нужно считать, это вопрос будущего, поэтому в генплане, в проектировании все это учитывается. Надо в будущем смотреть какие меры, но они не исключаются», — цитирует его Orda.

Кульгинов напомнил, что изначально планировалось, что в 2030 году в Нур-Султане будет проживать 800 тыс. человек, но уже сегодня в городе свыше 2 млн жителей. К 2035 году население столицы Казахстана достигнет 2,5 млн человек.