Казахстан призвал страны мира разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года.

Об этом заявил вице-премьер — глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает российский «Интерфакс». Глава МИД Казахстана сделал это заявление в преддверии встречи государств — участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая состоится на следующей неделе в Вене.

По словам министра, практический вклад Казахстана в ядерное разоружение «дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению нашей планеты от угрозы ядерного самоуничтожения на основе укрепления взаимного доверия».

«Казахстан номинировал свою кандидатуру на позицию заместителя председателя Первой встречи ДЗЯО в 2022 году и председателя Третьей встречи на период 2024-2026 годов», — сказал глава МИД.

Первая встреча государств — участников Договора о запрещении ядерного оружия состоится в Вене 21-23 июня.

«Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО. Считаем необходимым приступить к практической работе в этом направлении «, — сказал Тлеуберди.