Казахстан продолжает расширять военное сотрудничество с Турцией в попытке найти противовес абмициям Кремля на постсоветском пространстве. Правительство Казахстана утвердило протокол о взаимном обмене с Турцией разведывательной и военной информацией, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, обмен будет осуществляться на встречах военного персонала и по дипломатическим каналам. Он будет включать мониторинг развития военно-политической обстановки, а также передачу сведений об угрозах безопасности двух стран. Информация, подлежащая обмену, помимо письменных документов, также может включать CD, DVD, фильмы, фотографии, слайды и электронные документы, следует из протокола.

Союз военных разведок, который позволит Казахстану получить доступ к сведениям от страны НАТО, станет продолжением соглашения об оборонном сотрудничестве, которое президент Касым-Жомарт Токаев заключил с Реджепом Эрдоганом в мае в ходе официального визита в Анкару. Там же на переговорах глав Минобороны Руслана Жаксылыкова и Хулуси Акара была достигнута договоренность о строительстве в Казахстане завода турецких беспилотников ANKA.

Линия сборки и технического обслуживания дронов появится на базе дочерней компании Kazakhstan Engineering, что сделает Казахстан первой зарубежной страной, выпускающей турецкие БПЛА.