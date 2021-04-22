Катастрофа или «геноцид» — Какое слово выберет Байден?

И снова мир, вернее всемирное армянство и недруги Турции, замерли в надежде, что из Белого дома, наконец, прозвучат долгожданные слова о признании так называемого «геноцида армян» в Османской империи.

Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на американских официальных лиц, уже анонсировало, что «президент США Джо Байден собирается официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века». По данным газеты, американский лидер может сделать соответствующее заявление уже в субботу, 24 апреля.

Напомним, что ежегодно эту дату в Армении отмечают как «день памяти жертв геноцида армян». Как рассказали источники издания, глава Белого дома назовет «геноцидом» события 1915 года.

Однако они сообщили, что окончательное решение по этому поводу еще не принято. По словам собеседников газеты, Байден может сделать лишь формальное заявление, в котором не будет идти речи об официальном признании «геноцида».

Отметим, что предыдущий президент США Дональд Трамп отказывался признать события 1915 года «геноцидом», принимая во внимание позицию Турции. А она заключается в том, что армянское население погибло в ходе политики переселения из района боевых действий на юго-восток страны по причине участия армян – подданных Османской империи во время Первой мировой войны на стороне России.

Анкара уже многие годы предлагает раскрыть архивы для изучения событий более чем 100-летней давности, однако армянская сторона, опасаясь оказаться не в выигрышном положении, отказывается от услуг историков. Турецкие историки отмечают, что события 1915 года ни в коем случае не были этническими чистками, и в результате столкновений от рук армян погибло большое число самих турок. По мнению турецкой стороны, имел место армянский мятеж, и все операции по переселению армян диктовались военной необходимостью. Также турецкая сторона оспаривает численные данные о количестве погибших армян и подчеркивает значительное число жертв среди турецких войск и населения во время подавления мятежа.

Наряду с предположением ожидаемого признания Байденом «геноцида», The Wall Street Journal сообщает, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не согласилась делать предварительные заявления относительно планов президента. В то же время, само издание выразило опасения, что определение Байденом событий 1915 года как «геноцид» углубит напряженность в отношениях с Турцией. Хотя, Байден в ходе своей предвыборной кампании в ноябре прошлого года и пообещал признать события 1915 года «геноцидом».

The Wall Street Journal считает, что в случае упоминания Байденом слова «геноцид», Турция может напомнить США об участи коренного населения Америки. Как это случилось в 2019 году, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на резолюцию сената конгресса США, признающую «геноцид армян» в Османской империи, пригрозил признать на государственном уровне геноцид индейцев в Соединенных Штатах, обвинив американских сенаторов в использовании истории в политических целях.

Также Турция может прикрыть для американцев военную базу Инджирлик.

Кроме того, как сказал изданию руководитель Центра исследований экономики и внешней политики Синан Ульген (Sinan Ülgen), Турция может создать неофициальные препятствия экспортным операциям в США. И подчеркнул, что большинство турецкого народа согласно с правительством по этому вопросу. «Турецкий народ рассматривает эту страницу истории не только как трагедию армянского народа, но как трагедию и турецкого народа, подвергнувшегося этнической чистке на Балканах», — отметил он.

Напомним, что из всех американских президентов только Рональд Рейган использовал фразу «геноцид», а в период правления Трампа пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани единожды на брифинге произнесла фразу «геноцид армян», что вызвало переполох в зарубежных медиа. Поскольку представители американской администрации всегда старались избегать употребления этого термина, как правило, выбирали другие выражения, вроде «катастрофы».

Так, предыдущий президент США Дональд Трамп и бывший президент Барак Обама события 1915 года называли «великой катастрофой». И начиная с президентства Билла Клинтона, лидеры США употребляли аналогичные выражения, хотя в период своих предвыборных кампаний, чтобы получить голоса избирателей армянского происхождения и проармянского электората, и давали определенные обещания.

Однако, политика штука изменчивая, а политики не самый предсказуемый народ. Тем более, что интересы страны для истинного политика являются приоритетом. Решение американского лидера предопределит будущее отношений с Турцией, страной-союзником по НАТО и самым влиятельным государством в регионе Ближнего Востока на ближайшие несколько лет. Посмотрим, как поступит Байден. Возобладает ли политическая целесообразность, увидим через два дня.