Карточку 1979 года с Уэйном Гретцки продадут на аукционе за сумму свыше $1 млн

Коллекционная карточка 1979 года с изображением легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки в 18-летнем возрасте будет продана на аукционе за рекордную сумму. Ожидается, что она станет первой хоккейной карточкой, проданной за сумму свыше $1 млн, сообщает издание Toronto Star.

Карточка-новичка O-Pee-Chee сезона-1979/80 выставлена на известном интернет-аукционе Heritage Auctions, торги завершатся 13 декабря.

«Есть всего несколько карточек, которые преодолели порог в $1 млн. Это будет первая такая хоккейная карточка», — сказал директор по спорту Heritage Auctions Крис Айви.

Карточки-новичка O-Pee-Chee с Гретцки довольно легко найти, хотя хорошего качества они встречаются редко. В среднем ее можно продать за $30 тыс., но выставленная на аукцион карточка получила высшую оценку «10» от компании PSA, которая оценивает качество карточек. «Из всех карточек-новичка O-Pee-Chee с Гретцки только две получили высшую оценку, и эта одна из них, — отметил Айви. — Для сравнения — больше 330 таких карточек Майкла Джордана получили высшую оценку от PSA».

В августе 2016 года такая карточка Гретцки была продана за $465 тыс., что пока остается рекордом для хоккейных карточек.

Гретцки 59 лет, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс», на его счету четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988). Канадец является лучшим снайпером и бомбардиром в истории НХЛ — в 1487 матчах он набрал 2857 очков (894 шайб и 1963 передачи). (ТАСС)