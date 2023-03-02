Картину русского художник Василия Кандинского «Вид на Мурнау с церковью» продали на аукционе в Лондоне за рекордные для художника $44,6 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s.

Картину художник написал в 1910 году. Первоначальные владельцы, коллекционеры Зигберт и Йоханна Маргарет Штерн, в годы Второй мировой войны и нацистской оккупации потеряли ее вместе со своей коллекцией при эмиграции. Позже ее вернули наследникам.

Предыдущий рекорд среди работ Кандинского поставила «Картина с белыми лилиями». Ее продали в 2017 году за $41,6 млн.