Карлосу Гону запретили покидать территорию Ливана

Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Об этом сообщает ливанский телеканал MTV.

Ранее в главном здании суда в Бейруте прошло слушание по вопросу «красной метки», выданной Интерполом, а также по факту визита бывшего топ-менеджера в Израиль, что законодательно запрещается ливанским гражданам.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей и отправился в Ливан.

Позже Интерпол передал ливанской стороне «красную метку» для задержания бизнесмена. (gazeta.ru)