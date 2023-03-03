Букингемский дворец объявил, что первые государственные визиты короля Карла III состоятся во Францию и Германию. Об этом пишет «Би-би-си».

Король Карл III и королева-консорт Камилла отправятся в эти страны с визитом с 26 по 31 марта.

Во Франции король и королева-консорт пройдут по Елисейским полям в Париже, а затем встретятся с президентом Макроном в Елисейском дворце. Карл III выступит перед сенаторами и членами Национального собрания Франции, что станет первым подобным выступлением члена британской королевской семьи. Камилла вместе с Бриджит Макрон откроет выставку картин в художественной галерее Музея д’Орсэ. Государственный визит также включает посещение Бордо, где королевская чета осмотрит органический виноградник.

В Германии король и королева-консорт посетят Берлин и Гамбург. Карл III станет первым британским монархом, который выступит в Бундестаге, немецком парламенте. В Гамбурге они посетят мемориал Святого Николая, остатки церкви, разрушенной бомбардировками союзников во время Второй мировой войны.

Букингемский дворец сообщает, что эти поездки будут посвящены «отношениям Великобритании с Францией и Германией, отмечая общую историю, культуру и ценности».

Визиты состоятся в преддверии коронации Карла III, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая. (gazeta.ru)