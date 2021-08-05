Состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между кипрским АЕЛ и азербайджанским «Карабахом».

Как передает АПА, матч в Ларнаке завершился ничьей — 1:1.

Отметим, что в матче не обошлось без скандального момента. Так, игра была прервана в 3-й добавленной минуте (из шести) второго тайма, сразу после гола «Карабаха» из-за провокационных выкриков и неподобающего поведения местных фанатов. Команды покинули поле на непродолжительное время.

Матч был продолжен спустя несколько минут и завершился с тем же счетом.