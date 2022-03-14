В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц прибудет с официальным визитом в Анкару. Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает «Анадолу«.

В ходе визита запланировано обсуждение различных аспектов турецко-германских отношений.

Стороны обменяются мнениями о путях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Предусмотрено обсуждение актуальных вопросов региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию в Украине и состояние отношений между Турцией и ЕС.

Это будет первый визит Шольца в Турцию после избрания на пост канцлера Германии в декабре 2021 года.