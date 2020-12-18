Канцлер Австрии заявил о введении в стране нового локдауна

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что с 26 декабря до 18 января в стране вводится очередной локдаун из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточнятся, что в Австрии вновь тотально ограничат торговлю и сферу услуг.

«Мы решили, что проведем Рождество так, как планировали, но с 26 декабря снова ужесточим меры», — сказал Курц.

Ранее король Швеции Карл XVI Густав в эфире телеканала SVT оценил как неудачное решение властей страны не вводить ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.