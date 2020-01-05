Канцлер Австрии высказался об убийстве Сулеймани

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что дипломатия является единственным способом избежать дальнейшей эскалации после гибели в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, и предложил Вену в качестве площадки для переговоров США и Ирана.

Курц при этом назвал гибель генерала КСИР Касема Сулеймани от действий США «реакцией на иранский образ действий и иранское поведение в прошлом». «Были неоднократные нападения на дипломатов и учреждения США. В связи с чем это и должно соответствующе расцениваться как реакция», — заявил он в интервью изданию Bild.

| 2020-01-05T00:34:18+00:00 5 января 2020, 07:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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