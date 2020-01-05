Канцлер Австрии высказался об убийстве Сулеймани

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что дипломатия является единственным способом избежать дальнейшей эскалации после гибели в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, и предложил Вену в качестве площадки для переговоров США и Ирана.

Курц при этом назвал гибель генерала КСИР Касема Сулеймани от действий США «реакцией на иранский образ действий и иранское поведение в прошлом». «Были неоднократные нападения на дипломатов и учреждения США. В связи с чем это и должно соответствующе расцениваться как реакция», — заявил он в интервью изданию Bild.