Министр труда Австрии Мартин Кохер будет наделен дополнительными полномочиями министра экономики, новым министром сельского хозяйства республики станет Норберт Тотшниг. Об этом сообщил во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нехаммер в результате объявления двух министров об уходе в отставку заявил о крупной реорганизации министерств. Новых министров должен будет привести к присяге президент Австрии.

«Я объединю министерства труда и экономики. Им (новым ведомством) будет руководить Мартин Кохер, — сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене. — Я также не только назначу нового руководителя министерства сельского хозяйства, но перестрою его. <…> Новым министром сельского хозяйства будет Норберт Тотшниг».

Статс-секретарем по делам туризма станет Сюзанне Краус-Винклер. Статс-секретарем по делам цифровизации станет Флориан Турски.

9 мая австрийские министр сельского хозяйства, регионов и туризма Элизабет Кёстингер и министр цифровизации и экономики Маргарете Шрамбёк объявили об уходе в отставку. Обе пришли в правительство Австрии при прежнем канцлере республики Себастьяне Курце, который ушел из политики в конце 2021 года.