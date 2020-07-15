Канье Уэст больше не хочет становиться президентом США

Рэпер Канье Уэст выбыл из предвыборной президентской гонки в США, сообщает издание New York Magazine Intelligencer.

О том, что рэпер больше не хочет становиться президентом страны, рассказал политтехнолог и участник избирательной кампании.

О желании баллотироваться в президенты США Канье Уэст объявил в начале июля. Его поддержал изобретатель Илон Маск, опубликовав в Twitter пост в поддержку Канье Уэста. После эпатажного интервью Forbes, в котором Канье Уэст выступил против вакцинирования, Илон Маск удалил твит.

По данным издания TMZ, семья Канье Уэста обеспокоена его психическим состоянием и считает, что желание стать президентом вызвано обострением его заболевания.(Газета.Ru)