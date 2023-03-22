Объединяющая несколько политических партий Народная коалиция официально подала заявку в Высший избирательный совет (Центризбирком) Турции для регистрации Кемаля Кылыдждароглу в качестве единого кандидата на предстоящих президентских выборах.

Об этом сообщает Haber Global.

Отметим, что Республиканская народная партия (CHP), партии IYI, Saadet (SAADET), Demokrat (DP), Демократии и прогресса (DEVA) ve Партия будущего (GP) Народную коалицию. Кемаль Кылыдждароглу является председателем Республиканской народной партии (CHP).

Напомним, что минувшим днем Республиканский союз, объединяющий правящую партию «Справедливости и развития» (AKP) и партию Националистического движения (MHP), подал заявку в Центризбирком для регистрации Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах.