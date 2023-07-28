Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет продолжать борьбу за президентский пост даже в случае вынесения ему обвинительного приговора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, вовсе нет», — сказал Трамп в ответ на вопрос о том, скажется ли вынесение обвинительного приговора на его намерении выдвигаться на следующие президентские выборы в США.

Ранее Трампу предъявили дополнительное обвинение по делу о секретных документах. В деле также появился новый обвиняемый — Карлос Де Оливейра. Ему и еще одному фигуранту — Уолтеру Науте — вменяется попытка уничтожить запись с камеры видеонаблюдения летом 2022 года.

До этого Федеральный суд по южному округу американского штата Флорида запретил обнародовать материалы, которые проходят как улики в деле бывшего президента США Дональда Трампа, обвиняемого в ненадлежащем хранении секретных документов.

Согласно судебному решению, речь идет обо всех несекретных уликах, которые обвинение предоставило защите в рамках в подготовке к процессу.