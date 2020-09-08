Кандидатом от правящего блока Турции на выборах 2023 года станет Эрдоган

Выборы президента и парламента 28-го созыва в Турции состоятся как и планировалось в июне 2023 года. Никаких изменений в графике выборов нет.

Об этом заявил в понедельник председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели, сообщает Агентство Анадолу.

По его словам, кандидатом от правящего блока «Союз народа» (Cumhur İttifakı) на президентских выборах 2023 года станет действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Ведущие политические партии Турции в последние годы объединились в два крупных политических блока: «Союз народа» (Cumhur İttifakı) и «Союз нации» (Millet İttifakı).

«Союз народа» образован правящей Партией справедливости и развития во главе с президентом Эрдоганом и Партии националистического движения во главе с Бахчели.

Основным соперником этого блока является «Союз нации», в котором состоят оппозиционные Народно-республиканская партия (Cümhuriyet Halk Partisi) и «Хорошая партия» (İyi Parti).