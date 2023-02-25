Кандидат в президенты США предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что на часть денег, отправленных Соединенным Штатами Украине можно было решить проблему мексиканских наркокартелей. Об этом он написал в своем Twitter.

«Факт: мы могли бы ликвидировать мексиканские наркокартели за ничтожную долю тех денег, которые мы уже потратили на сегодняшний день в Украине. Это было бы даже не так сложно», — сообщил он.

Рамасвами также отметил, что его внешнеполитическими приоритетами стало бы «провозглашение независимости» от Китайской народной республики и истребление мексиканских наркокартелей.

22 февраля бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии в прямом эфире Fox News.