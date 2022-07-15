Власти Канады ввели новые санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ.

Как сообщает ТАСС, соответствующий документ опубликован на сайте канадского МИД.

«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в документе. В нем уточняется, что в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

В документе даны пояснения, что канадским гражданам и компаниями, в частности, запрещается предоставлять услуги российской стороне, связанные с производством металлических изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования, наземного транспорта и трубопроводов в указанных секторах экономики РФ.