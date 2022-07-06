Канада стала первой страной, ратифицировавшей заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Об этом сообщает National Observer.

По данным издания, премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон на саммите НАТО на прошлой неделе.

В заявлении Трюдо говорится, что Канада выступает за политику открытых дверей альянса для любой европейской страны, которая в состоянии «выполнять обязательства членства».

Послы Финляндии и Швеции подали официальные заявки в НАТО 18 мая, а 26 мая федеральный кабинет министров Канады издал приказ, уполномочивающий министра иностранных дел ратифицировать протоколы о присоединении обеих стран. (Газета.Ру)

Отметим, что правительство Дании тоже ратифицировало членство Швеции и Финляндии в НАТО.