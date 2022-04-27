Канада поставит на Украину 8 бронеавтомобилей. Об этом написала в Twitter глава канадского Министерства обороны Анита Ананд.

«Канада подписала контракт на поставку Украине восьми бронемашин производства канадской компании Roshel», — говорится в сообщении Аниты Ананд.

Судя по всему речь идет о колесном бронированном автомобиле Roshel Senator APC, который создан на базе пикапа Ford Super Duty. В бронированном кузове могут разместиться 12 пассажиров. Машина выдерживает обстрел из автомата Калашникова и снайперской винтовки. Вооружения бронеавтомобиль не несет.

Салон машины оснащен специальными амортизирующими креслами, системой камер кругового обзора с функцией ночного видения, а также смотровой бронированной башней на крыше. Бронеавтомобиль Roshel Senator APC оснащен 6,7-литровым турбодизельным двигателем мощностью 330 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.